Кожевников объяснил, чего не хватило СКА для победы в матче против ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА над СКА в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции (3:0).

«СКА не хватило опыта. Не использовали сегодня свое большинство. Должны быть эмоции, а ЦСКА не дал питерцем какие-то положительные эмоции. Роману Ротенбергу за работу хочется поставить 5 с плюсом. Прогресс виден. Он уже давно в хоккее и стремился к этому. Ротенберг молодец! Играть в финале — большая вещь. Посмотрим, что будет на следующий год. Молодежь уедет в НХЛ, поэтому следующий год будет решающим. Но он здорово отработал. Кто фаворит в финале? ЦСКА выглядит фаворитом в этой встрече», — сказал Кожевников «СЭ».

Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска. Напомним, что в 2019 году красно-синие выиграли Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне проиграли «Авангарду».