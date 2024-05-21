Нападающий Петров может стать игроком минского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Петров может перейти в минское «Динамо».

34-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента по истечении контракта с «Ак Барсом».

В сезоне-2023/24 Петров отыграл 53 матча за казанский клуб, забросил 3 шайбы и отдал 12 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета ЦСКА, «Авангарда», и «Югры». Всего в КХЛ он провел 853 встречи, набрав 378 (181+197) очков.