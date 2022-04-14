Сергей Федоров: «Реально улучшить большинство за короткий срок до финала»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о том, как будет идти подготовка к серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга».

«Реально улучшить большинство за короткий срок до финала. Нам нужно подумать о составе на большинство. Глубоких изменений не будет, только территориальные.

Общался ли я лично с Плотниковым и Григоренко? Мы общаемся со всеми игроками. Работа идет ежедневная.

Я не оставляю себя наедине. Прекрасно понимал объем работы и всю тяжесть тренерского мастерства. Опыт пришел и с играми в регулярке», — заявил Федоров.

Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.