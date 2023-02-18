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Сегодня, 08:00

КХЛ: «Салават Юлаев» — «Сибирь», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи 18 февраля

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Даррен Дик и Александр Полунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

18 февраля, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Автомобилист»

10.00 «Амур» — «Ак Барс»

13.00 «Спартак» — «Северсталь»

14.30 «Салават Юлаев» — «Сибирь»

15.00 «Металлург» — «Сочи»

17.00 «Куньлунь» — «Барыс»

17.00 «Локомотив» — ЦСКА

17.10 «Динамо» Минск — «Торпедо»

17.30 «Витязь» — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
7.02
9.02
10.02
11.02
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16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 - : -
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 - : -
18.02 13:00
Спартак – Северсталь
 - : -
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 - : -
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
18.02 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
18.02 17:30
Витязь – Динамо М
 - : -
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