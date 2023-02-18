КХЛ: «Салават Юлаев» — «Сибирь», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи 18 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

18 февраля, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Автомобилист»

10.00 «Амур» — «Ак Барс»

13.00 «Спартак» — «Северсталь»

14.30 «Салават Юлаев» — «Сибирь»

15.00 «Металлург» — «Сочи»

17.00 «Куньлунь» — «Барыс»

17.00 «Локомотив» — ЦСКА

17.10 «Динамо» Минск — «Торпедо»

17.30 «Витязь» — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут