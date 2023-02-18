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Сегодня, 19:39

«Витязь» переиграл московское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Во втором периоде в составе подмосковной команды отличились защитники Владислав Валенцов и Кирилл Васильев.

В составе бело-голубых единственную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Илья Каблуков.

Точку в матче поставил защитник «Витязя» Алексей Волгин, который отправил шайбу в пустые ворота.

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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Валенцов — 1 (Волгин, Уилсон), 20:47 — 1:0. Васильев — 1 (Кугрышев, Яремчук), 22:54 — 2:0. Каблуков — 7 (бол., Кодола, Мартынов), 46:16 — 2:1. Волгин — 4 (п.в.), 59:31 — 3:1.

Вратари: Дорожко — К.Л. Волков (57:25 — 59:31).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (12+4+4) — 46 (16+13+17).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

18 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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