«Витязь» переиграл московское «Динамо»
«Витязь» переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Во втором периоде в составе подмосковной команды отличились защитники Владислав Валенцов и Кирилл Васильев.
В составе бело-голубых единственную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Илья Каблуков.
Точку в матче поставил защитник «Витязя» Алексей Волгин, который отправил шайбу в пустые ворота.
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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Валенцов — 1 (Волгин, Уилсон), 20:47 — 1:0. Васильев — 1 (Кугрышев, Яремчук), 22:54 — 2:0. Каблуков — 7 (бол., Кодола, Мартынов), 46:16 — 2:1. Волгин — 4 (п.в.), 59:31 — 3:1.
Вратари: Дорожко — К.Л. Волков (57:25 — 59:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (12+4+4) — 46 (16+13+17).
Судьи: Сергеев, Фатеев.
18 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.
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