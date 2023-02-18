«Локомотив», «Торпедо» и ЦСКА вслед за СКА забронировали места в топ-4 Западной конференции

«Локомотив», «Торпедо» и ЦСКА вслед за СКА забронировали места в топ-4 Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Эти клубы начнут розыгрыш Кубка Гагарина на своем льду.

Матчи плей-офф КХЛ начнутся 1 марта 2023 года, седьмой матч финальной серии (при необходимости) запланирован на 29 апреля 2023 года.