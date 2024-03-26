Капитан «Автомобилиста» Широков надеется вернуться в строй к началу полуфинала Кубка Гагарина

Нападающий и капитан «Автомобилиста» Сергей Широков надеется, что сможет вернуться на лед к началу полуфинала Кубка Гагарина.

Форвард принял участие в первом матче серии второго раунда плей-офф против СКА и пропустил остальные четыре встречи из-за травмы.

«Надеюсь, что все будет хорошо и с первых матчей я смогу помочь команде. После серии с «Ак Барсом» мы приобрели больше уверенности, барьер у команды спал, ребята раскрепостились, поверили в себя и друг в друга», — приводит ТАСС слова Широкова.

«Автомобилист» выиграл серию против СКА со счетом 4-1. В полуфинале Кубка Гагарина екатеринбуржцы встретятся с победителем серии «Металлург» — «Спартак» (2-1).