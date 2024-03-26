Бывший директор «Трактора» Баландин: «Результат команды впечатляющий, Заварухин — молодец»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал победу челябинцев в серии второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо».
«Трактор» выиграл серию со счетом 4-0.
«Результат очень хороший, впечатляющий. Команда сыграла дисциплинировано, терпеливо. Хотел бы выделить Михаила Котляревского. В одном из интервью я уже говорил, что ему, чтобы начать забивать, нужно просто поехать на ворота. Вот у него в плей-офф стало получаться. Также Максима Шабанова — молодец, в нужный момент он всегда помогает команде. Можно отметить и Антона Бурдасова, который нашел в себе силы, он проявил свои лучшие качества и свой мощный бросок, забил важные голы. Зак Фукале отыграл матчи без особых ошибок. Были пропущенные голы, однако команда находила в себе силы и играла за вратаря. Однажды у одного великого тренера спросили: «Кого можно назвать хорошим вратарем?». Он ответил: «Того, за которого играет команда». В настоящий момент команда за Фукале играет и бьется. Видно, и что работа в команде ведется, в этой серии начали реализовывать большинство. Все сложилось, победный пазл для «Трактора» сложился. Можно похвалить Алексея Заварухина и его тренерский штаб, все хорошо сработали.
Заслужил ли Заварухин того, чтобы остаться главным тренером «Трактора» на следующий сезон? Не мне судить, заслужил он или нет. Но очевидно, что Заварухин — молодец, он справился. Он возглавил команду в непростой момент, но не дрогнул и показал результат. Раз выиграли, значит, он и его тренерский штаб делали все правильно. Какие-то недочеты были, но без них не бывает. В целом команда сработала на отлично, если судить по тому, в каком состоянии Заварухин ее принял. Планов руководства мы не знаем. Но, я считаю, что он может продолжать работать. Ему есть куда расти, и сейчас он понюхал дух плей-офф в качестве главного тренера. Как говорится, аппетит приходит во время еды», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.
В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Трактор» встретится с победителем серии «Локомотив» — «Авангард» (3-1).
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|Западная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
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|46
|22
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|3
|Локомотив
|68
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|24
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|4
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|28
|88
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|68
|36
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|6
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|34
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|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|26.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|26.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -