Бывший директор «Трактора» Баландин: «Результат команды впечатляющий, Заварухин — молодец»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал победу челябинцев в серии второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо».

«Трактор» выиграл серию со счетом 4-0.

«Результат очень хороший, впечатляющий. Команда сыграла дисциплинировано, терпеливо. Хотел бы выделить Михаила Котляревского. В одном из интервью я уже говорил, что ему, чтобы начать забивать, нужно просто поехать на ворота. Вот у него в плей-офф стало получаться. Также Максима Шабанова — молодец, в нужный момент он всегда помогает команде. Можно отметить и Антона Бурдасова, который нашел в себе силы, он проявил свои лучшие качества и свой мощный бросок, забил важные голы. Зак Фукале отыграл матчи без особых ошибок. Были пропущенные голы, однако команда находила в себе силы и играла за вратаря. Однажды у одного великого тренера спросили: «Кого можно назвать хорошим вратарем?». Он ответил: «Того, за которого играет команда». В настоящий момент команда за Фукале играет и бьется. Видно, и что работа в команде ведется, в этой серии начали реализовывать большинство. Все сложилось, победный пазл для «Трактора» сложился. Можно похвалить Алексея Заварухина и его тренерский штаб, все хорошо сработали.

Заслужил ли Заварухин того, чтобы остаться главным тренером «Трактора» на следующий сезон? Не мне судить, заслужил он или нет. Но очевидно, что Заварухин — молодец, он справился. Он возглавил команду в непростой момент, но не дрогнул и показал результат. Раз выиграли, значит, он и его тренерский штаб делали все правильно. Какие-то недочеты были, но без них не бывает. В целом команда сработала на отлично, если судить по тому, в каком состоянии Заварухин ее принял. Планов руководства мы не знаем. Но, я считаю, что он может продолжать работать. Ему есть куда расти, и сейчас он понюхал дух плей-офф в качестве главного тренера. Как говорится, аппетит приходит во время еды», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Трактор» встретится с победителем серии «Локомотив» — «Авангард» (3-1).