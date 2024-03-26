Защитник СКА Пашнин заявил, что игра команды перед стартом плей-офф КХЛ оставляла желать лучшего

Защитник СКА Михаил Пашнин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

Команда из Санкт-Петербурга уступила екатеринбуржцам в серии со счетом 1-4.

«Я еще полностью не восстановился, играл как мог, помогал ребятам. Не знаю, почему так в концовке сезона много народу выбыло, особенно в первых матчах плей-офф. Все отдавались игре, в плане работоспособности нет претензий. Просто, в общем, игра была невзрачной. У нас лавка большая, а травмированных еще больше. Причина в самой игре, надо разобраться. Начало сезона было плохим, середина очень хорошая, в концовке сбавили и с такой игрой пришли в плей-офф», — приводит ТАСС слова Пашнина.

В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем серии второго раунда «Спартак» — «Металлург» (1-2).