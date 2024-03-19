Полиция Майами начала расследование самоубийства Кольцова

Полиция Майами опубликовала сообщение о расследовании смерти бывшего хоккеиста и тренера Константина Кольцова.

Издание UPI сообщило, что в понедельник, 18 марта, после полудня полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбор были уведомлены о мужчине, который погиб в результате падения с балкона одного из домов района.

«Управление полиции Майами отреагировало и взяло на себя расследование очевидного самоубийства мистера Константина Кольцова (родившегося 17 апреля 1981 года). Никаких подозрений в совершении преступления нет», — сообщил детектив Аргемис Колом.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».