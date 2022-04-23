Каменский: «Я уверен, что ЦСКА по силам перевернуть серию в свою пользу. У команды есть характер»

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» над ЦСКА (4:0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Я сразу говорил, что будет тяжелая серия. «Магнитка» — хорошая, атакующая команда. Они это доказывают и показывают. Только концентрация и хорошая игра в обороне ЦСКА может дать результат. Что мы видели в первом матче. Я уверен, что ЦСКА по силам перевернуть серию в свою пользу. Это очень хорошая команда. Она еще в матчах со СКА показала, что у команды есть характер», — сказал Каменский «СЭ».

После этой победы «Металлург» ведет в серии 2-1. Следующий матч пройдет в Москве 24 апреля.