Минспорт в ближайшее время проведет консультации с ФХР и КХЛ по лимиту на легионеров

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что министерство в ближайшее время планирует провести консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по поводу возможного изменения лимита на легионеров.

«В самое ближайшее время мы проведем консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение, — приводит слова Матыцина ТАСС. — Выслушаем мнения экспертов, кто это предлагал, все аргументы за и против. Все это должно быть на благо развития хоккея».

Напомним, что 19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

Отметим, что в настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.