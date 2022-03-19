Каменский считает, что не стоит критиковать Ротенберга за поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ против «Спартака» (1:6).

«Это хоккей, «Спартак» забил все свои моменты, а СКА — нет. Можно только поздравить «Спартак» с первой победой. Критика Ротенберга со стороны болельщиков? Не стоит так поступать. Это первая игра, по которой не судят. Второй раунд только начался. Все впереди», — сказал Каменский «СЭ».

«Спартак» пропустил первый раунд плей-офф: «Йокерит» снялся с розыгрыша турнира и красно-белые автоматически перешли в 1/4 финала «Запада». Команда провела последний матч больше двух месяцев назад — 9 января.

Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.