Защитник «Спартака» Егор Савиков подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (6:1). 19-летний россиянин забросил первую шайбу в лиги.

«Игровая практика в ВХЛ и МХЛ мне помогла. Я подошел к матчу в хорошей форме. При счете 3:0 важно было не расслабляться, продолжать показывать свою хоккей. Нам про это говорили тренеры. Мы старались выполнить установку», — приводит слова Савикова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» пропустил первый раунд плей-офф, из-за того что «Йокерит» снялся, и автоматически оказался во втором. Команда провела последний матч больше двух месяцев назад — 9 января.

Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.