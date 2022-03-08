Иван Федотов подвел итоги серии против «Локомотива»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива». Московский клуб выиграл серию «всухую», одержав четыре победы подряд.

— Если бы утром 1 марта тебе сказали, что с таким сильным, колючим соперником как «Локомотив» серия завершится со счетом 4:0, поверил бы?

— Не знаю, если бы играли так, как эту серию, то, наверное, да. Думаю, на одну победу они наиграли. Хорошо, что все для нас закончилось со счетом 4:0, потому что в плей-офф очень важно количество матчей. Если проводишь четыре игры, а не семь, то у тебя есть дополнительное время на восстановление и подготовку, — цитирует Федотова сайт красно-синих.

— Какой матч в этой серии, на твой взгляд, стал ключевым?

— Это не секрет, все понимали, что это третий поединок. Потому что, когда ты играешь семь периодов, понимаешь, что именно этот матч переломный и счет будет или 2:1 или 3:0. Когда такой большой объем работы за спиной и это не приносит плоды, то это эмоционально переносится тяжело. Одни выходят победителями и получают дополнительный всплеск эмоций, им проще физически и психологически настроиться на следующий матч, другим — наоборот. Поэтому, я думаю, если бы мы третий матч сыграли не так удачно, было бы немного тяжелее, нужно было бы сегодня обязательно выиграть. И возвращаться в Москву — играть как минимум еще один матч. Хорошо то, что хорошо заканчивается, поэтому после прошлого матча все уже понимали, что, если мы правильно сыграем, сделаем правильные вещи, у «Локомотива» не будет шанса.

— Что ощущает вратарь все эти марафонские 126 минут?

— Физиологическое и физическое состояние подготовлено под три периода плюс-минус овертайм. И когда заканчивается по количеству времени уже вторая игра, понятно, что падают скорости, качество игры ухудшается. Тут уже идет простота действий и надежность, поэтому ты понимаешь, что любая ошибка и любой удачный или неудачный момент может закончиться не в твою пользу. И ты играешь момент за моментом. Действуешь максимально сконцентрировано, чтобы принести победу, потому что важно в таких матчах уйти победителем, а не проигравшим.

— Одним из ключевых моментов серии стало твое спасение после броска Максима Шалунова на старте овертайма. Как тебе тогда удалось спасти команду?

— Был бросок, трафик перед воротами, отскок и там так удачно шайба отскочила, практически идеально. Он стал ее обрабатывать, понимал, что у него большое пространство для броска и решил сделать себе более удобный момент для броска, переложил на удобную сторону и у меня появилось время среагировать, сыграть по моменту, сделать «last save» — последний шанс. Условно, пришло решение, что надо «спасать родину».

— Тебя этот эпизод вдохновил?

— Эмоционально и физически плей-офф — это длинная серия, длинный путь. Ты играешь момент за моментом, сконцентрирован. Раньше я иначе к этому подходил, сейчас смотрю на это более просто. Здорово, что так сложилось.