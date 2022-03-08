Иван Федотов подвел итоги серии против «Локомотива»
Голкипер ЦСКА Иван Федотов подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива». Московский клуб выиграл серию «всухую», одержав четыре победы подряд.
— Если бы утром 1 марта тебе сказали, что с таким сильным, колючим соперником как «Локомотив» серия завершится со счетом 4:0, поверил бы?
— Не знаю, если бы играли так, как эту серию, то, наверное, да. Думаю, на одну победу они наиграли. Хорошо, что все для нас закончилось со счетом 4:0, потому что в плей-офф очень важно количество матчей. Если проводишь четыре игры, а не семь, то у тебя есть дополнительное время на восстановление и подготовку, — цитирует Федотова сайт красно-синих.
— Какой матч в этой серии, на твой взгляд, стал ключевым?
— Это не секрет, все понимали, что это третий поединок. Потому что, когда ты играешь семь периодов, понимаешь, что именно этот матч переломный и счет будет или 2:1 или 3:0. Когда такой большой объем работы за спиной и это не приносит плоды, то это эмоционально переносится тяжело. Одни выходят победителями и получают дополнительный всплеск эмоций, им проще физически и психологически настроиться на следующий матч, другим — наоборот. Поэтому, я думаю, если бы мы третий матч сыграли не так удачно, было бы немного тяжелее, нужно было бы сегодня обязательно выиграть. И возвращаться в Москву — играть как минимум еще один матч. Хорошо то, что хорошо заканчивается, поэтому после прошлого матча все уже понимали, что, если мы правильно сыграем, сделаем правильные вещи, у «Локомотива» не будет шанса.
— Что ощущает вратарь все эти марафонские 126 минут?
— Физиологическое и физическое состояние подготовлено под три периода плюс-минус овертайм. И когда заканчивается по количеству времени уже вторая игра, понятно, что падают скорости, качество игры ухудшается. Тут уже идет простота действий и надежность, поэтому ты понимаешь, что любая ошибка и любой удачный или неудачный момент может закончиться не в твою пользу. И ты играешь момент за моментом. Действуешь максимально сконцентрировано, чтобы принести победу, потому что важно в таких матчах уйти победителем, а не проигравшим.
— Одним из ключевых моментов серии стало твое спасение после броска Максима Шалунова на старте овертайма. Как тебе тогда удалось спасти команду?
— Был бросок, трафик перед воротами, отскок и там так удачно шайба отскочила, практически идеально. Он стал ее обрабатывать, понимал, что у него большое пространство для броска и решил сделать себе более удобный момент для броска, переложил на удобную сторону и у меня появилось время среагировать, сыграть по моменту, сделать «last save» — последний шанс. Условно, пришло решение, что надо «спасать родину».
— Тебя этот эпизод вдохновил?
— Эмоционально и физически плей-офф — это длинная серия, длинный путь. Ты играешь момент за моментом, сконцентрирован. Раньше я иначе к этому подходил, сейчас смотрю на это более просто. Здорово, что так сложилось.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -