Илья Воробьев о победе над «Барысом»: «Хорошая игра с нашей стороны»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Барыса» (5:2).

— Хорошая игра с нашей стороны, Денис Зернов забил три гола. Отработали хорошо. Готовимся к следующей игре, — цитирует тренера сайт «Барыса».

— Что скажете по игре Линуса Виделля?

— Его не надо представлять, он известен в лиге, хороший, мастеровитый игрок. Сегодня забил, молодец!

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 9 марта.