«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на четвертый матч серии плей-офф

7 марта в Ярославле состоится четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

Напомним, после трех матчей армейцы ведут в серии со счетом 3-0. На определение победителя в третьей встрече понадобилось сыграть четыре овертайма.