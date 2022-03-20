Хохлачев: «После поражения в первом матче СКА вышел суперзаряженным»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев после поражения от СКА (1:2) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги встречи.

«Хорошая, плотная игра плей-офф. Питер забил на один больше, поэтому они победили, — приводит слова Хохлаачева сайт КХЛ. — После поражения в первом матче СКА вышел суперзаряженным. Они классная команда, мы ждали агрессивной игры. Шла борьба в кость в кость. Надо забыть этот матч и двигаться дальше. Забивать приятно всегда, но в плей-офф личная статистика уходит на второй план. Главное — победа в матче. У нас каждый может забить».

Счет в серии 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.