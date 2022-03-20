Грицюк: «Если бы не забил, то Боб Хартли бы меня не простил»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился эмоциями после второго матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (7:5).
«Хорошая игра, здоровский темп «Металлург» задал в первом периоде. Хорошо, что повели 4:1. Во втором соперник начал наседать, подобрался к нам очень близко. В третьем была задача сыграть по счёту, не дать ничего создать сопернику. Хорошо, что выиграли, но нельзя таких ошибок допускать.
Первый гол — как на Олимпиаде? Убегал, знал, что буду делать. Кошечкин — большой вратарь, нужно было сделать обманное движение. Не стал убирать не неудобную, не люблю. Поэтому бросил верхом.
Второй гол? Бросил, такой момент, слава богу, что она залетела. Наверное, тренеры у нас там словили панику на лавочке. Да, понимаю, что рисковал, но, к счастью, риск оправдался. Если бы не забил, то Боб Хартли бы меня не простил. Но, слава богу, попал. Он мне после игры сказал, что он первый раз в жизни увидел, чтобы из своей зоны под перекладину нападающий попал. Запомнит меня, может быть!» - цитирует игрока сайт КХЛ.
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|8
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|9
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|19
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|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
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|35
|12
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|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
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|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.03
|14:30
|
Металлург – Авангард
|5 : 7
|20.03
|17:00
|
СКА – Спартак
|2 : 1