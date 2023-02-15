Леонтьев: «Одержали победу над «Металлургом» и сражаемся дальше за попадание в плей-офф»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Металлургом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Ребят с победой. Сегодня было нам непросто. «Металлург» сильно давил, имел преимущество по броскам, много играл в большинстве. Нам было очень и очень нелегко. Но результат остается. Здорово отработали. Вратарь, Илья Хохлов три забил. Командная работа, самоотдача, воля к победе, самоотверженность, все это вкупе дало результат. Главное, что одержали победу и сражаемся дальше за попадание в плей-офф», — приводит слова Леонтьева сайт лиги.
«Нефтехимик» набрал 67 очков и вернулся в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на восьмое место. 17 февраля команда на выезде сыграет с «Авангардом».
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|37
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|36
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|62
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|63
|35
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|Адмирал
|63
|31
|32
|71
|8
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|64
|31
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|67
|9
|Амур
|63
|29
|34
|67
|10
|Трактор
|63
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|Барыс
|64
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|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
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