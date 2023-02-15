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Сегодня, 22:59

Леонтьев: «Одержали победу над «Металлургом» и сражаемся дальше за попадание в плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Металлургом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ребят с победой. Сегодня было нам непросто. «Металлург» сильно давил, имел преимущество по броскам, много играл в большинстве. Нам было очень и очень нелегко. Но результат остается. Здорово отработали. Вратарь, Илья Хохлов три забил. Командная работа, самоотдача, воля к победе, самоотверженность, все это вкупе дало результат. Главное, что одержали победу и сражаемся дальше за попадание в плей-офф», — приводит слова Леонтьева сайт лиги.

«Нефтехимик» набрал 67 очков и вернулся в зону плей-офф на «Востоке», поднявшись на восьмое место. 17 февраля команда на выезде сыграет с «Авангардом».

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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