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Сегодня, 23:15

Вратарь «Нефтехимика» Гарипов выбыл до конца сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Эмиль Гарипов.
Фото ХК «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Нефтехимика» Эмиль Гарипов вряд ли сыграет до конца сезона из-за травмы.

Свой последний матч в сезоне Гарипов сыграл 11 октября 2022 года, после чего не выступал из-за травмы спины.

«Нефтехимик» подписал контракт с Гариповым в сентябре 2022 года.

«Нефтехимик» идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 64 матчах.

Эмиль Гарипов
КХЛ
ХК Нефтехимик
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