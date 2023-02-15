Вратарь «Нефтехимика» Гарипов выбыл до конца сезона

Как стало известно «СЭ», вратарь «Нефтехимика» Эмиль Гарипов вряд ли сыграет до конца сезона из-за травмы.

Свой последний матч в сезоне Гарипов сыграл 11 октября 2022 года, после чего не выступал из-за травмы спины.

«Нефтехимик» подписал контракт с Гариповым в сентябре 2022 года.

«Нефтехимик» идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 64 матчах.