Воробьев — о поражении от «Нефтехимика»: «Вечер неиспользованных возможностей»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче против «Нефтехимика» (2:4).

«Вечер неиспользованных возможностей у нас. Перебросали, два периода возили — первый и третий. Но кроме как в большинстве, шайба не зашла, несмотря на то что моментов было очень много. Почему сегодня было столько ненужных пасов? Согласен, сегодня было несколько раз — ненужные пасы, когда надо было самим забивать. Надо было брать на себя, я говорил об этом ребятам», — приводит слова Воробьева сайт лиги.

«Металлург» находится на четвертой строчке «Востока» (77 очков). 18 февраля команда примет «Сочи».