Федоров: «Холодка в овертайме не было. Разогрелись за три периода»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу (3:2 ОТ) над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Неплохая игра. Рад, что нашли силы сравнять счет. Третий период выдался неоднозначным для нас. Гол в овертайме — знакомая всем схема: и нам, и «Металлургу». Это игра ошибок. С этим ничего не поделаешь. У нас были нелегкие 48 часов, тем не менее мы вернули серию в Москву. Работаем дальше.

— Можно сказать, что ЦСКА — король овертайма?

— Думаю, это интересная фраза для кого-то. Для нас это значит другое. Это упорный труд, концентрация и внимание. Мы увидели определенную ситуацию, наш защитник подключился и нанес прекрасный бросок.

— Сегодня вы перемешали центров в звеньях. Какова была цель? Согласны, что главные выгодоприобретателями от перестановок стали Григоренко и Окулов?

— Надеюсь, что все стали выгодоприобретателями. Цель была немного успокоить игроков.

— Сомневались, когда решили выпустить сегодня Юртайкина? Он сегодня отдал передачу.

— Мы сомневались. Период после операции и восстановления был долгий и тяжелый психологически. Хоккеист должен играть в хоккей, а не тренироваться. Нашли возможность в тренерском понимании и поставили его на сегодняшнюю игру. Мы знали, что он готов физически. Но не знали психологическую составляющую — все-таки это финал. Но Данил справился и помог команде.

— Пробежал ли холодок по спине, когда получили удаление в овертайме? Из-за чего ошиблись на смене?

— Холодка не было. Разогрелись за три периода. Это неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет. Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате довели игру до логического конца для нас.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.