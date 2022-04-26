Федоров: «Холодка в овертайме не было. Разогрелись за три периода»
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу (3:2 ОТ) над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
— Неплохая игра. Рад, что нашли силы сравнять счет. Третий период выдался неоднозначным для нас. Гол в овертайме — знакомая всем схема: и нам, и «Металлургу». Это игра ошибок. С этим ничего не поделаешь. У нас были нелегкие 48 часов, тем не менее мы вернули серию в Москву. Работаем дальше.
— Можно сказать, что ЦСКА — король овертайма?
— Думаю, это интересная фраза для кого-то. Для нас это значит другое. Это упорный труд, концентрация и внимание. Мы увидели определенную ситуацию, наш защитник подключился и нанес прекрасный бросок.
— Сегодня вы перемешали центров в звеньях. Какова была цель? Согласны, что главные выгодоприобретателями от перестановок стали Григоренко и Окулов?
— Надеюсь, что все стали выгодоприобретателями. Цель была немного успокоить игроков.
— Сомневались, когда решили выпустить сегодня Юртайкина? Он сегодня отдал передачу.
— Мы сомневались. Период после операции и восстановления был долгий и тяжелый психологически. Хоккеист должен играть в хоккей, а не тренироваться. Нашли возможность в тренерском понимании и поставили его на сегодняшнюю игру. Мы знали, что он готов физически. Но не знали психологическую составляющую — все-таки это финал. Но Данил справился и помог команде.
— Пробежал ли холодок по спине, когда получили удаление в овертайме? Из-за чего ошиблись на смене?
— Холодка не было. Разогрелись за три периода. Это неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет. Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате довели игру до логического конца для нас.
Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 2
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|2 : 3 ОТ