Сергей Федоров: «Постараемся вернуться в то русло, где мы показываем достойный хоккей»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги четвертого матча финала Западной конференции против СКА (2:3), ответив на вопросы журналистов.
— СКА с победой. Считаю, что могли немного по-другому сыграть. Пропустили ненужные голы. Не хватило где-то концентрации, внимания, наверное. И, как следствие, не успели, не хватило времени. Парни старались, но этого оказалось мало.
— На протяжении всей серии складывается впечатление, что СКА полностью переигрывает. Согласны с этим?
— Насчет всей серии мне, наверное, сложно судить, не фокусируюсь на этом моменте. Наверное, отрезками, несколько минут 5-7. Второй период нам не совсем удается. Не знаю, какая психология присутствует у ребят, когда мы играем начало второго, например. Придется внимательно посмотреть этот момент и сделать определенные выводы.
— Андронова нет вторую игру. Почему?
— Очень сложно, наверное, вернуться после такого перерыва. Как я уже сказал, травма была серьезная, лечение долгое. В принципе, можно добавить, что после первой игры надо было сделать паузу для Сергея, чтобы он немножко восстановился. Все-таки плей-офф — это очень интенсивный процесс, а без ритма физически сложно сразу войти, быть в тонусе.
— Насколько сопернику удалось вас удивить сегодняшним составом и тактическими решениями?
— С моей точки зрения, по составу больших сюрпризов не было, наверное, травмы или какие-то тренерские решения, в принципе, это нормальный процесс. А в плане их технико-тактических моментов и исполнения, мы говорим об опасных в наши ворота, тут, конечно, СКА надо отдать должное, они созидали, использовали те свободные места, где, в принципе, у нас должна быть какая-то оборона. Но они сумели найти эти места, угрожать нашим воротам и забить важные голы. Я все-таки склоняюсь к нашим ребятам, к нашей команде, что не совсем обычно так играть. Эмоции, всем хочется побеждать, но это такая, высокая фраза, высокая цель. А начинать надо, говоря о тех обязанностях, которые и составляют смену, период или всю игру. И тогда волнение выходит, и ты просто работаешь. Все равно, прежде чем положительные эмоции, это интенсивный труд каждого хоккеиста, тройки, пятерки и так далее.
— Чем объясните никакую игру в большинстве?
— Не получается, это мягко сказано. Почему? Потому что ребята достаточно мастеровитые, но наше большинство в сегодняшнем матче мало что показало.
— Олимпийцы пока не на своем уровне. Что с ними?
— Можно к этому добавить, что временами ребята неплохо смотрятся, но этого мало, думаю, они и сами это понимают. Мы ни раз с ними разговаривали, и по душам тоже. Ребята взрослые и должны отдавать себе отчет, кто, кого и куда тянет, и как долго они будут играть на таком «не своем» уровне.
— С каким настроением команда едет в Санкт-Петербург?
— Завтра мы посмотрим на ребят. У нас опытная команда, ребята многие прошли огонь, воду и медные трубы. Какое-то время займем для отдыха. А психологию постараемся доработать, где-то даже успокоить ребят и вернуться в то русло, где мы показываем достойный хоккей, дающий результат.
СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|- : -