Сергей Федоров: «Постараемся вернуться в то русло, где мы показываем достойный хоккей»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги четвертого матча финала Западной конференции против СКА (2:3), ответив на вопросы журналистов.

— СКА с победой. Считаю, что могли немного по-другому сыграть. Пропустили ненужные голы. Не хватило где-то концентрации, внимания, наверное. И, как следствие, не успели, не хватило времени. Парни старались, но этого оказалось мало.

— На протяжении всей серии складывается впечатление, что СКА полностью переигрывает. Согласны с этим?

— Насчет всей серии мне, наверное, сложно судить, не фокусируюсь на этом моменте. Наверное, отрезками, несколько минут 5-7. Второй период нам не совсем удается. Не знаю, какая психология присутствует у ребят, когда мы играем начало второго, например. Придется внимательно посмотреть этот момент и сделать определенные выводы.

— Андронова нет вторую игру. Почему?

— Очень сложно, наверное, вернуться после такого перерыва. Как я уже сказал, травма была серьезная, лечение долгое. В принципе, можно добавить, что после первой игры надо было сделать паузу для Сергея, чтобы он немножко восстановился. Все-таки плей-офф — это очень интенсивный процесс, а без ритма физически сложно сразу войти, быть в тонусе.

— Насколько сопернику удалось вас удивить сегодняшним составом и тактическими решениями?

— С моей точки зрения, по составу больших сюрпризов не было, наверное, травмы или какие-то тренерские решения, в принципе, это нормальный процесс. А в плане их технико-тактических моментов и исполнения, мы говорим об опасных в наши ворота, тут, конечно, СКА надо отдать должное, они созидали, использовали те свободные места, где, в принципе, у нас должна быть какая-то оборона. Но они сумели найти эти места, угрожать нашим воротам и забить важные голы. Я все-таки склоняюсь к нашим ребятам, к нашей команде, что не совсем обычно так играть. Эмоции, всем хочется побеждать, но это такая, высокая фраза, высокая цель. А начинать надо, говоря о тех обязанностях, которые и составляют смену, период или всю игру. И тогда волнение выходит, и ты просто работаешь. Все равно, прежде чем положительные эмоции, это интенсивный труд каждого хоккеиста, тройки, пятерки и так далее.

— Чем объясните никакую игру в большинстве?

— Не получается, это мягко сказано. Почему? Потому что ребята достаточно мастеровитые, но наше большинство в сегодняшнем матче мало что показало.

— Олимпийцы пока не на своем уровне. Что с ними?

— Можно к этому добавить, что временами ребята неплохо смотрятся, но этого мало, думаю, они и сами это понимают. Мы ни раз с ними разговаривали, и по душам тоже. Ребята взрослые и должны отдавать себе отчет, кто, кого и куда тянет, и как долго они будут играть на таком «не своем» уровне.

— С каким настроением команда едет в Санкт-Петербург?

— Завтра мы посмотрим на ребят. У нас опытная команда, ребята многие прошли огонь, воду и медные трубы. Какое-то время займем для отдыха. А психологию постараемся доработать, где-то даже успокоить ребят и вернуться в то русло, где мы показываем достойный хоккей, дающий результат.

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.