Битва СКА и ЦСКА будет вечной. Похоже, в этом году серия идет к семи матчам

Армейцы Петербурга одержали гостевую победу в четвертом матче против ЦСКА (3:2) и сравняли счет в финале «Запада».

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Ожиганов — 3 (Гусев, Воробьев), 23:29 — 0:1. Бурдасов — 3 (Бардаков), 25:19 — 0:2. Воробьев — 1 (бол., Гусев, Фантенберг), 26:28 — 0:3. Абрамов — 3 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Соркин — 6 (Светлаков), 44:54 — 2:3.

Вратари: Федотов (58:15) — Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (6+6+5) — 23 (7+13+3).

Судьи: Беляев, Гофман.

8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-2.

Состав СКА было не узнать

Кубковая серия интересна деталями и реакцией главных тренеров на конкретные результаты. Есть время и возможность исправить собственные недочеты для того, чтобы удивить соперника. После шокирующего поражения в третьем матче главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг устроил глобальные перестановки в составе: самый опасный игрок команды Кузьменко был отправлен в третье звено, а первая тройка приобрела почти фантасмагорический вид. По-другому оценить сочетание Тимкин — Бардаков — Бурдасов очень сложно. Ведущий защитник Лехтонен, видимо, получивший повреждение в третьей игре, в заявку на матч и вовсе не попал.

Оценить эффективность перемен в начале игры было сложно, поскольку ЦСКА быстро захватил преимущество и заставлял соперника больше обороняться. До безобразия правильный хоккей с минимумом ошибок был крайне беден на опасные моменты. Первый период можно пересматривать тем, кто страдает бессонницей — настолько скучным получался сюжет встречи. Осторожность и терпение преобразовать в голы нелегко, особенно в рамках плей-офф.

Растормошить сонное царство внезапно удалось гостям. Их три гола за три минуты еще раз напомнили о том, что в регулярном чемпионате СКА стал лучшей командой по игре во вторых периодах. В плей-офф в этом компоненте на одном уровне с петербуржцами находится только «Трактор». Все заброшенные шайбы стали следствием высокого индивидуального мастерства игроков гостей. Краше всех вышел третий гол — Бурдасов принял участие в развитии атаки еще в своей зоне, успел домчаться до чужих ворот и умело разобрался с Федотовым.

Несостоявшийся камбэк

Смена вратаря, тайм-аут, дикая накачка игроков на скамейке — ни к одному из напрашивающихся методов воздействия на команду главный тренер Сергей Федоров решил не прибегать. Со стороны эта пассивность смотрелась странно. Видимо, в штабе москвичей научились спокойно реагировать на любые проблемы. ЦСКА в нынешнем плей-офф неоднократно убеждал в том, что способен собраться в самый сложный момент и поменять ход матча. Видимо, Федоров и его ассистенты знают, на какие кнопки нужно нажимать в таких ситуациях. Нападающий четвертого звена Абрамов, хорошо проявивший себя в серии с «Динамо», умчался «один в ноль» после длинной разрезающей передачи Нестерова, перехитрил Юханссона и вернул москвичей в игру.

СКА не дрогнул ни на секунду, что говорит в его пользу. Выводы внутри команды были сделаны правильные, поэтому сюжет прошлого матча не повторился. В третьем периоде ситуация все-таки почти достигла точки кипения. Снова в деле себя прекрасно проявило смертельно опасное третье звено москвичей. Соркин ловко подставил клюшку под дальний бросок Светлакова.

Тут уже хорошую реакцию проявил Ротенберг, запросивший тайм-аут. Даже опытный гуру тренерского дела вряд ли смог сработать лучше. Атакующий порыв ЦСКА был немного сбит, петербургские игроки успокоились и относительно хладнокровно довели дело до закономерной победы. После финальной сирены в зоне СКА вспыхнула жаркая потасовка и бурлившие страсти едва удалось притушить. Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург и все интересное только начинается.