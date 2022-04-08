Битва СКА и ЦСКА будет вечной. Похоже, в этом году серия идет к семи матчам
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Четвертый матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Ожиганов — 3 (Гусев, Воробьев), 23:29 — 0:1. Бурдасов — 3 (Бардаков), 25:19 — 0:2. Воробьев — 1 (бол., Гусев, Фантенберг), 26:28 — 0:3. Абрамов — 3 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Соркин — 6 (Светлаков), 44:54 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:15) — Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 17 (6+6+5) — 23 (7+13+3).
Судьи: Беляев, Гофман.
8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-2.
Состав СКА было не узнать
Кубковая серия интересна деталями и реакцией главных тренеров на конкретные результаты. Есть время и возможность исправить собственные недочеты для того, чтобы удивить соперника. После шокирующего поражения в третьем матче главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг устроил глобальные перестановки в составе: самый опасный игрок команды Кузьменко был отправлен в третье звено, а первая тройка приобрела почти фантасмагорический вид. По-другому оценить сочетание Тимкин — Бардаков — Бурдасов очень сложно. Ведущий защитник Лехтонен, видимо, получивший повреждение в третьей игре, в заявку на матч и вовсе не попал.
Оценить эффективность перемен в начале игры было сложно, поскольку ЦСКА быстро захватил преимущество и заставлял соперника больше обороняться. До безобразия правильный хоккей с минимумом ошибок был крайне беден на опасные моменты. Первый период можно пересматривать тем, кто страдает бессонницей — настолько скучным получался сюжет встречи. Осторожность и терпение преобразовать в голы нелегко, особенно в рамках плей-офф.
Растормошить сонное царство внезапно удалось гостям. Их три гола за три минуты еще раз напомнили о том, что в регулярном чемпионате СКА стал лучшей командой по игре во вторых периодах. В плей-офф в этом компоненте на одном уровне с петербуржцами находится только «Трактор». Все заброшенные шайбы стали следствием высокого индивидуального мастерства игроков гостей. Краше всех вышел третий гол — Бурдасов принял участие в развитии атаки еще в своей зоне, успел домчаться до чужих ворот и умело разобрался с Федотовым.
Несостоявшийся камбэк
Смена вратаря, тайм-аут, дикая накачка игроков на скамейке — ни к одному из напрашивающихся методов воздействия на команду главный тренер Сергей Федоров решил не прибегать. Со стороны эта пассивность смотрелась странно. Видимо, в штабе москвичей научились спокойно реагировать на любые проблемы. ЦСКА в нынешнем плей-офф неоднократно убеждал в том, что способен собраться в самый сложный момент и поменять ход матча. Видимо, Федоров и его ассистенты знают, на какие кнопки нужно нажимать в таких ситуациях. Нападающий четвертого звена Абрамов, хорошо проявивший себя в серии с «Динамо», умчался «один в ноль» после длинной разрезающей передачи Нестерова, перехитрил Юханссона и вернул москвичей в игру.
СКА не дрогнул ни на секунду, что говорит в его пользу. Выводы внутри команды были сделаны правильные, поэтому сюжет прошлого матча не повторился. В третьем периоде ситуация все-таки почти достигла точки кипения. Снова в деле себя прекрасно проявило смертельно опасное третье звено москвичей. Соркин ловко подставил клюшку под дальний бросок Светлакова.
Тут уже хорошую реакцию проявил Ротенберг, запросивший тайм-аут. Даже опытный гуру тренерского дела вряд ли смог сработать лучше. Атакующий порыв ЦСКА был немного сбит, петербургские игроки успокоились и относительно хладнокровно довели дело до закономерной победы. После финальной сирены в зоне СКА вспыхнула жаркая потасовка и бурлившие страсти едва удалось притушить. Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург и все интересное только начинается.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.04
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|2 : 3