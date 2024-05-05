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Канадский баскетболист ЦСКА Хэнлан: «Русские очень хороши в хоккее»

Алина Савинова
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Защитник баскетбольного ЦСКА Оливье Хэнлан признался, что его очень впечатлил уровень хоккея в России.

«За время, которое нахожусь в России, я увидел, что здесь очень любят хоккей. Насколько я понимаю, уровень российского хоккея настолько высок, что можно назвать его спортом номер один в России. Русские просто великолепны в хоккее. Мне бы очень хотелось побывать на каком-нибудь матче. Пока, к сожалению, мне удалось только посмотреть несколько игр по телевизору», — цитирует Хэнлана Legalbet.

Хэнлан перешел в ЦСКА из итальянской команды «Варезе» в марте прошлого года. 31-летний защитник провел за красно-синих 11 матчей и набрал 107 очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
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Баскетболист ЦСКА Хэнлан: «Русские просто великолепны в хоккее»

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