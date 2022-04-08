Нападающий СКА рассказал об эмоциональном праздновании гола в ворота ЦСКА

Нападающий СКА Михаил Воробьев дал комментарий после завершения четвертого матча серии плей-офф против ЦСКА (3:2, 2-2).

«Хорошая команда двух отличных команд. Игра была кость в кость. Мы старались выполнить установку тренера, чтобы все играли на команду, на общий результат. Я бы не сказал, что выигранное мною вбрасывание в атаке привело к моей шайбе. Это заслуга всей пятерки, на вбрасывании играю не только я, а вся пятерка. Все выполнили свои функции и получилось так, что мы забили гол.

Кому адресовал жест после гола? Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но никакого подтекста — я весь сезон так праздновал голы, не понимаю, почему сейчас так заострили внимание на этом. Шайбу себе не забрал. Эмоции от первого гола в плей-офф хорошие, здорово, что наконец-то забил», — цитирует Воробьева сайт КХЛ.