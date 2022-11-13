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13 ноября, 23:13

Сергей Федоров: «Играли короткими, четкими, уверенными сменками, что оставляло нашего соперника в напряжении»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (8:5).

— Немного сумбурное начало для нас, неудачно сыграли в обороне, пропустили пару голов. Играли уверенно вторую половину первого периода. Во втором периоде показали тот хоккей, который всех устраивает, который мы хотели, который тренировали. На третий период было задание: сыграть надежно в зоне обороны, но к сожалению, получилось немножко «по-бразильски». Я рад за команду, рад за ребят, сделали большой шажочек вперед в некоторых компонентах, чувствовалась поддержка друг друга и единый кулак, поэтому всех с победой.

— После матча со «Спартаком» вы не сделали практически никаких перестановок в звеньях, не было нужды в этом? Этот матч был в некотором роде несчастным случаем в плане результата?

— Матч со «Спартаком» был хорошим уроком для нас, тем не менее, надо отметить, что команда создала очень много моментов, и, когда мы пропустили второй гол, нас обыграли в связи с очень активными действиями. Поэтому я не думаю, что это несчастный случай, но обратили внимание, что если мы создаем моменты, мы должны забивать, это наша профессия. Рад за ребят, сделали хорошие, правильные выводы, сегодня забили много голов. Реакция есть, поэтому дальше готовимся в штатном режиме.

— Перед вторым периодом говорили что-то? Может быть, как-то настраивали?

— Я похвалил команду после первого периода, на второй была стандартная установка, но немного другой получился игровой отрезок, игра не равная была, а много большинства. Здесь тоже ребят похвалил, потому что играли короткими, четкими, уверенными сменками, держали ритм, что оставляло нашего соперника в напряжении, и, конечно же, все это увенчалось хорошими голами. Получили очень хороший, определенный, рабочий опыт, и сделали неплохой результат во втором периоде.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_dinamo_minsk_kommentarii_trenerov/
Сергей Федоров
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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