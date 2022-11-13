Вудкрофт — о поражении от ЦСКА: «Нужно улучшать свою игру в некоторых компонентах, чтобы обыгрывать такие топовые клубы»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:8).
— Смотрелись как команда, которая готова добиться успеха и готова контролировать игру. Тому подтверждением стал первый период, где действовали хорошо. Забросили шайбу и здорово справлялись при игре в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке создали проблемы сами себе, было много удалений. Из-за не дисциплинированности игры упустили нити игры. Приходилось много тратить энергии, работая в меньшинстве. ЦСКА же реализовал свои моменты.
В третьем отрезке матча вернулись, боролись до конца, старались улучшить свою игру. Многое стало получаться, но по итогу не добились нужного результата. Нужно еще улучшать свою игру в некоторых компонентах, чтобы обыгрывать такие топовые клубы.
— Когда вернется в строй Брэндон Козун? Он не играет уже больше месяца. Очевидно, что его опыта не хватает с такими соперниками, как ЦСКА.
— Пока сложно сказать, когда увидим Брэндона. У него повреждение верхней части тела, он вне игры на длительное время. Надеемся, что в этом сезоне Козун еще сыграет. Это наша цель. Конечно, вы правы, что его не хватало. Брэндон — это опытный м мастеровитый игрок с бойцовским характером. Он всегда готов помочь в таких встречах. С другой стороны, появляется возможность у других ребят. Например, Вадим Мороз показал классную игру против гранда КХЛ. Хорошая работа с его стороны. Это пример, что есть возможности для других хоккеистов. Хотелось бы, чтобы больше ребят проявили себя.
— Вадим Мороз доказывает тот принцип, что молодые игроки должны в конкурентной среде попадать в состав, а не из-за искусственного возрастного лимита. Что думаете насчет этого?
— Да, место в составе надо заслужить. Уже не раз говорили об этом, в том числе, на примере Вадима Мороза. Если ты молод, готов играть по плану тренерского штаба, ты обучаем и правильно относишься к делу и тренируешься, то получишь шанс проявить себя. Вадим Мороз в очередной раз подтверждает это.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|ЦСКА
|28
|18
|10
|41
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|30
|13
|17
|28
|9
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|14.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|14.11
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|14.11
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|14.11
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|14.11
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -