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13 ноября, 23:20

Вудкрофт — о поражении от ЦСКА: «Нужно улучшать свою игру в некоторых компонентах, чтобы обыгрывать такие топовые клубы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:8).

— Смотрелись как команда, которая готова добиться успеха и готова контролировать игру. Тому подтверждением стал первый период, где действовали хорошо. Забросили шайбу и здорово справлялись при игре в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке создали проблемы сами себе, было много удалений. Из-за не дисциплинированности игры упустили нити игры. Приходилось много тратить энергии, работая в меньшинстве. ЦСКА же реализовал свои моменты.

В третьем отрезке матча вернулись, боролись до конца, старались улучшить свою игру. Многое стало получаться, но по итогу не добились нужного результата. Нужно еще улучшать свою игру в некоторых компонентах, чтобы обыгрывать такие топовые клубы.

— Когда вернется в строй Брэндон Козун? Он не играет уже больше месяца. Очевидно, что его опыта не хватает с такими соперниками, как ЦСКА.

— Пока сложно сказать, когда увидим Брэндона. У него повреждение верхней части тела, он вне игры на длительное время. Надеемся, что в этом сезоне Козун еще сыграет. Это наша цель. Конечно, вы правы, что его не хватало. Брэндон — это опытный м мастеровитый игрок с бойцовским характером. Он всегда готов помочь в таких встречах. С другой стороны, появляется возможность у других ребят. Например, Вадим Мороз показал классную игру против гранда КХЛ. Хорошая работа с его стороны. Это пример, что есть возможности для других хоккеистов. Хотелось бы, чтобы больше ребят проявили себя.

— Вадим Мороз доказывает тот принцип, что молодые игроки должны в конкурентной среде попадать в состав, а не из-за искусственного возрастного лимита. Что думаете насчет этого?

— Да, место в составе надо заслужить. Уже не раз говорили об этом, в том числе, на примере Вадима Мороза. Если ты молод, готов играть по плану тренерского штаба, ты обучаем и правильно относишься к делу и тренируешься, то получишь шанс проявить себя. Вадим Мороз в очередной раз подтверждает это.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-tsska-i-primere-vadima-moroza/
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Крэйг Вудкрофт
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