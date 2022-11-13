Нападающий «Ак Барса» Сафонов: «Устали уже проигрывать, не учимся на своих ошибках»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В принципе, неплохо начали первый период. Как-то пропустили, опять смотрю на счет, опять первыми пропустили. Играли-то неплохо. Это командная игра в первую очередь. Нельзя говорить, что где-то вратарь ошибся, где-то мы. Все по чуть-чуть ошибаемся и привозим голы.
Надо сначала нам две забить, а потом смотреть, как команда противника будет переламывать этот матч. Поэтому пока не учимся на своих ошибках. Мы в этом году в историю вписываем себя. К сожалению, с нехорошей стороны. Устали уже проигрывать, если честно. Чуть-чуть, там сям, вроде и отыгрываемся, но надо из себя все выжимать», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
«Ак Барс» проиграл третий матч подряд и с 29 очками после 29 игр занимает седьмое место на Востоке.
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