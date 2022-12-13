Иван Савин — о Неделе звезд хоккея: «Было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал итоги Недели звезд хоккея.

«Мне Неделя звезд хоккея понравилась. Очень значимое мероприятие для наших болельщиков и гостей города. Благодарность лиге за то, что доверили провести его в Челябинске. Приятные эмоции! Сотрудниками лиги, клуба и правительства Челябинской области было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне. И лично мне кажется, что праздник хоккея удался», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Неделя звезд хоккея прошла в Челябинске, на домашнем стадионе «Трактора». В рамках мероприятия были проведены Кубок вызова МХЛ, Матч звезд ЖХЛ и Матч звезд КХЛ.