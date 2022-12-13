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Сегодня, 14:30

Шалунов заявил, что очень приятно выступать в Челябинске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.

«Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный. Перевел ли я дух перед концовкой регулярки? Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звезд все-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду», — приводит слова Шалунова RT.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова, в котором играл Шалунов, обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б). 11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1085493-shalunov-hokkei-lokomotiv
Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
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Сал. Юлаев – Авангард
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Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
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