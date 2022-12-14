Нужен ли КХЛ Матч звезд? Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Матч звезд КХЛ;

— что ждать от Кубка Первого канала;

— каких трансферов стоит ждать в декабре;

— попадет ли «Трактор» в плей-офф.