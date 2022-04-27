В «Металлурге» назвали сложности проведения матча против сборной России

Генеральный директор «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

«Понятия не имею, не представляю, как это может быть. 30-го числа у игроков заканчиваются контракты. Не знаю, как это будет происходить», — сказал Сергей Ласьков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Владислав Третьяк заявил о том, что ФХР работает над идеей проведения матчей между сборной России и клубами КХЛ.