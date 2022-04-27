Владислав Картаев заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Владислав Картаев заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

30-летний хоккеист выступает за уфимскую команду с сезона-2019/20. До этого в КХЛ он играл за «Локомотив» и «Металлург».

Картаев в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ-2021/22 провел за «Салават» 37 матчей, в которых отметился 8 (2+6) набранными очками при показателе полезности «+2».