Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в плей-офф КХЛ

В Магнитогорске состоялся 7-й матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Металлург» на своем льду проиграл ЦСКА со счетом 1:4. В шестой раз за 13 финалов судьба Кубка Гагарина определялась в седьмом матче.

ЦСКА выиграл финальную серию с общим счетом 4-3 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Последний раз армейцы выигрывали трофей в сезоне-2018/19.