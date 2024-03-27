Федоров не планирует работать главным тренером клуба КХЛ в следующем сезоне

По информации «СЭ», Сергей Федоров, скорее всего, не будет принимать предложения о работе главным тренером в клубах КХЛ в следующем сезоне.

В среду, 27 марта ЦСКА объявил о том, что в новом чемпионате место Федорова в клубе займет Илья Воробьев. Не исключен вариант, что Федоров останется в московской команде, но перейдет на другую должность.

Сергей Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года. Под его руководством армейцы выиграли Кубок Гагарина два раза подряд: в 2022 и 2023 году.

В розыгрыше Кубка Гагарина-2024 красно-синие вылетели в первом раунде, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.