Каменский: «Не думаю, что Федоров уйдет из организации ЦСКА. Человека с таким опытом нельзя терять»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА.

В среду, 27 марта стало известно, что московский клуб принял решение не продлевать контракт с действующим главным тренером Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля.

Начиная с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев.

«Воробьев — опытный тренер, он выигрывал трофеи. Руководство ЦСКА так решило, а там опытные ребята работают. Воробьев любит атакующий хоккей, поэтому, наверное, выбор пал на него. Но я не думаю, что Сергей Викторович уйдет из организации ЦСКА, он будет помогать. Человека с таким огромным опытом, таким тренерским багажом нельзя отпускать», — сказал Каменский «СЭ».

Последним местом работы Воробьева был «Металлург». Специалист возглавлял «Магнитку» с 2019 по 2023 год и с 2015 по 2017 год. В сезоне-2015/16 «Металлург» под руководством Воробьева стал обладателем Кубка Гагарина, а в следующем розыгрыше дошел до финала плей-офф КХЛ. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

(Савелий Максимцев)