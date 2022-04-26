Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в рамках пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022.

«Армейцы молодцы, тем интереснее будет дальше. ЦСКА показал свою лучшую игру. Интрига продолжается. Переломил ли ЦСКА серию? После каждой игры так говорить неправильно. У каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет. У «Металлурга» же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру проявляются новые герои», — сказал Фетисов «СЭ».

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.