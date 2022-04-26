Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА.

«В таких матчах я болею за семь игр. Я хочу, чтобы чемпион определился в седьмой игре. Я одинаково с большим уважением отношусь и к «Металлургу», и к ЦСКА, но ставки очень высоки. Мне кажется, это больше вопрос психологии, но ЦСКА в любом случае молодцы. Сейчас все обострилось до предела. Права на ошибку у ЦСКА нет, а у «Металлурга» есть одно. Мне кажется, что психологическое превосходство сейчас на стороне ЦСКА, следующий матч они проведут дома. «Металлург» умеет играть в гостях. Последний раз он это делал блестяще. Я болею за семь матчей! Пусть в седьмой игре в честной борьбе определится победитель, все будут счастливы, хоккей классный», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга».

Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.