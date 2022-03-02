«Динамо» — «Северсталь»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Северсталь» обыграла московское «Динамо» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин. У проигравших отличились Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Иван Игумнов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Северстали». Следующая встреча команд пройдет 4 марта.