Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» начнется 2 марта в 19.30

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/4 финала. Первые матчи

«Салават Юлаев» — «Сибирь» (17.00 мск)

«Ак Барс» — «Авангард» (19.30)

Западная конференция. 1/4 финала. Первые матчи

СКА — «Динамо» Минск (19.30)

«Динамо» Москва — «Северсталь» (19.30)

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ