Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и продлило победную серию до шести матчей

Московское «Динамо» на своем льду победило «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Команды открыли счет только в третьем периоде. За гостей в основное время гол забил Глеб Кузьмин, у бело-голубых отличился Егор Петухов. В овертайме заброшенной шайбой отметился Даниил Пыленков.

«Динамо» с 92 очками после 65 игр занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда продлила победную серию до шести матчей. «Салават» набрал 85 очков и располагается на третьей позиции на «Востоке».

В следующем матче московская команда сыграет против «Северстали», а клуб из Уфы встретится с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кузьмин — 4 (Гуськов, Пименов), 57:02 — 0:1. Петухов — 10 (Ильенко, Менелл), 59:29 — 1:1. Пыленков — 7 (п.в., Кудрявцев, О`Делл), 63:45 — 2:1.

Вратари: Коновалов (59:09 — 59:29) — Самонов (60:08).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (2+10+14+1) — 28 (7+5+11+5).

Судьи: Бирин, Раминг.

19 февраля. Москва. «ВТБ Арена».