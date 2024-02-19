«Витязь» обыграл ЦСКА и прервал 3-матчевую серию поражений
«Витязь» на выезде победил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу подмосковной команде принесли голы Ивана Воробьева и Дерека Барака.
Единственную шайбу армейцев в концовке третьего периода забросил Максим Мамин.
«Витязь» (47 очков) прервал серию из трех поражений подряд, но продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ.
ЦСКА (71) идет седьмым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Воробьев — 11 (Цицюра, Васильев), 8:55 — 0:1. Барак — 10 (Уилсон), 14:55 — 0:2. Мамин — 18 (Каменев, Провольнев), 59:36 — 1:2.
Вратари: Федотов (59:43) — Шикин.
Штраф: 31 — 8.
Броски: 30 (8+4+18) — 44 (16+21+7).
Судьи: Акузовский, Раводин.
19 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
Источник: Таблица КХЛ
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