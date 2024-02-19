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Сегодня, 21:45

«Витязь» обыграл ЦСКА и прервал 3-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА проиграл «Витязю» — 1:2.
Фото ХК ЦСКА

«Витязь» на выезде победил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу подмосковной команде принесли голы Ивана Воробьева и Дерека Барака.

Единственную шайбу армейцев в концовке третьего периода забросил Максим Мамин.

«Витязь» (47 очков) прервал серию из трех поражений подряд, но продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ.

ЦСКА (71) идет седьмым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Воробьев — 11 (Цицюра, Васильев), 8:55 — 0:1. Барак — 10 (Уилсон), 14:55 — 0:2. Мамин — 18 (Каменев, Провольнев), 59:36 — 1:2.

Вратари: Федотов (59:43) — Шикин.

Штраф: 31 — 8.

Броски: 30 (8+4+18) — 44 (16+21+7).

Судьи: Акузовский, Раводин.

19 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
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6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
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9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 65 20 45 47
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