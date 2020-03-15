«Динамо» готовится ко второму раунду плей-офф, несмотря на коронавирус

Московское «Динамо» после двух плановых выходных начало подготовку ко второму раунду розыгрыша Кубка Гагарина, информирует сайт клуба.

Как отмечается, несмотря на обилие различных новостей и слухов, связанных с распространением коронавируса, клуб продолжит действовать согласно регламенту КХЛ до принятия официального решения о проведении чемпионата.

16 марта на базе в Новогорске запланировано проведение открытой тренировки для представителей СМИ.

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