Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию молодому российскому хоккеисту в Финляндии.

«О какой этике можно здесь говорить? Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги. Но если это произошло из-за национальности игрока, то это попрание всех этических норм. Хоть бы придумали, что врач заболел или еще что».

По словам депутата, он много чего лечил за границей и никаких проблем не было.

«Только деньги давай, и все. Далеко не всегда европейские доктора являются последней инстанцией. Я успешно переделывал их ляпы именно в России. Неужели у нас толковых врачей нет, которые могут справиться с коленом? Очень сомневаюсь, что это так», — сказал он.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что в Финляндии отказали в операции игроку из «Толпара».