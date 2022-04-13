В Финляндии отказали в операции российскому хоккеисту молодежной команды «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что в Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока все идет дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают.

Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — приводит слова Баширова «Чемпионат».

В текущем сезоне «Салават Юлаев» дошел до 1/4 финала плей-офф КХЛ, где проиграл в серии челябинскому «Трактору» (2-4).

В сезоне МХЛ-2021/22 «Толпар» уступил в 1/8 плей-офф «Ирбису» с общим счетом в серии 1-3 и завершил выступление.