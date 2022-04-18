ЦСКА обыгрывает «Металлург» после второго периода матча

В Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА проводят первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.

После второго периода счет в игре 2:1 в пользу московской команды.

Первый гол в матче финальной серии на 23-й минуте забил Сергей Андронов. Через три минуты преимущество ЦСКА увеличил Никита Нестеров.

За магнитогорский клуб единственную шайбу во втором периоде забросил Максим Карпов.

Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.