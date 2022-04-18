«Металлург» — ЦСКА: Андронов открыл счет в матче

В Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА проводят первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.

На 23-й минуте форвард Сергей Андронов забил первый гол в финале. Счет стал 1:0 в пользу московской команды.

Напомним, что ЦСКА в полуфинале плей-офф КХЛ обыграл СКА (4-3 счет в серии), а «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (4-1 счет в серии).