«Арену-Омск» введут в эксплуатацию к началу сентября

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» будет введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года.

«Строительство арены будет завершено и она будет введена в эксплуатацию к 1 сентября, в середине июня зальют первый лед. Трудности из-за кризиса возникали, но все идет нормально», — приводит ТАСС слова Крылова.

Строительство арены на месте снесенного стадиона началось в 2020 году. «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе с 2018 года, возвращение команды в Омск запланировано в сезоне-2022/23.